Эксперт рассказал, как избежать тяжёлых травм при падении на льду

Многие серьёзные повреждения происходят из-за неверных рефлексов в момент падения. Научный консультант Пермского Политеха Сергей Солодников в интервью URA.RU раскрыл принципы падения на льду, которые могут спасти от переломов и ушибов.

Ключевое правило — не пытаться любой ценой устоять, а принять неизбежное и действовать осознанно. При потере равновесия нужно быстро присесть, чтобы снизить высоту падения. Голову защищают, прижав подбородок к груди, локти сгибают и прижимают к телу, а ноги стараются держать вместе. Важно сразу отбросить вещи из рук, чтобы освободить их для группировки.

В идеале следует упасть на бок с последующим перекатом на спину. Боковая поверхность бедра, ягодицы и лопатка образуют естественный «амортизатор», объясняет Сергей Солодников. Этот перекат позволяет безопасно погасить энергию удара. Даже если не получится сделать полноценный перекат, перенос удара с копчика на мышцы таза резко снижает риск травмы позвоночника.

После падения нельзя резко вскакивать — это может усугубить возможные повреждения. Сначала необходимо сделать паузу и оценить своё состояние.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.