Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, как избежать тяжёлых травм при падении на льду

Эксперт рассказал, как избежать тяжёлых травм при падении на льду
Как избежать тяжёлых травм при падении на льду
Многие серьёзные повреждения происходят из-за неверных рефлексов в момент падения. Научный консультант Пермского Политеха Сергей Солодников в интервью URA.RU раскрыл принципы падения на льду, которые могут спасти от переломов и ушибов.

Ключевое правило — не пытаться любой ценой устоять, а принять неизбежное и действовать осознанно. При потере равновесия нужно быстро присесть, чтобы снизить высоту падения. Голову защищают, прижав подбородок к груди, локти сгибают и прижимают к телу, а ноги стараются держать вместе. Важно сразу отбросить вещи из рук, чтобы освободить их для группировки.

В идеале следует упасть на бок с последующим перекатом на спину. Боковая поверхность бедра, ягодицы и лопатка образуют естественный «амортизатор», объясняет Сергей Солодников. Этот перекат позволяет безопасно погасить энергию удара. Даже если не получится сделать полноценный перекат, перенос удара с копчика на мышцы таза резко снижает риск травмы позвоночника.

После падения нельзя резко вскакивать — это может усугубить возможные повреждения. Сначала необходимо сделать паузу и оценить своё состояние.

