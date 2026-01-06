Забег «Тюменский вираж» пройдёт 9 января

Это серия забегов, которая пройдёт в тюменском легкоатлетическом манеже 9 января в течение одного дня.

Дистанции

11 миля (1609 м);

3000 м;

«шведская» эстафета (1600 / 1200 / 800 / 400).

Программа

10:00 — начало выдачи стартовых пакетов;

11:00—12:30 — серия стартов на 1 милю (1609 м);

12:30—12:40 — награждение абсолютных

победителей на дистанции 1 миля;

12:40—14:30 — серия стартов на 3000 м;

14:30—14:40 — награждение абсолютных победителей на дистанции 3000 м;

14:40—16:00 — «шведская» эстафета

(1600 м / 1200 м / 800 м / 400 м);

16:00—16:10 — награждение команд-победителей «шведской» эстафеты

и Кубка клубов;

16:10—17:00 — рейв, вечеринка, подарочки, хороводы вокруг ёлки;

18:00 — афтерпати.

