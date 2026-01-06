Забег «Тюменский вираж» пройдёт 9 января
Это серия забегов, которая пройдёт в тюменском легкоатлетическом манеже 9 января в течение одного дня.
Дистанции
- 11 миля (1609 м);
- 3000 м;
- «шведская» эстафета (1600 / 1200 / 800 / 400).
Программа
- 10:00 — начало выдачи стартовых пакетов;
- 11:00—12:30 — серия стартов на 1 милю (1609 м);
- 12:30—12:40 — награждение абсолютных
победителей на дистанции 1 миля;
- 12:40—14:30 — серия стартов на 3000 м;
- 14:30—14:40 — награждение абсолютных победителей на дистанции 3000 м;
- 14:40—16:00 — «шведская» эстафета
(1600 м / 1200 м / 800 м / 400 м);
- 16:00—16:10 — награждение команд-победителей «шведской» эстафеты
и Кубка клубов;
- 16:10—17:00 — рейв, вечеринка, подарочки, хороводы вокруг ёлки;
- 18:00 — афтерпати.
