Lifestyle Новости

Забег «Тюменский вираж» пройдёт 9 января

Забег «Тюменский вираж» пройдёт 9 января
«Тюменский вираж»
Комментарии

Это серия забегов, которая пройдёт в тюменском легкоатлетическом манеже 9 января в течение одного дня.

Дистанции

  • 11 миля (1609 м);
  • 3000 м;
  • «шведская» эстафета (1600 / 1200 / 800 / 400).

Программа

  • 10:00 — начало выдачи стартовых пакетов;
  • 11:00—12:30 — серия стартов на 1 милю (1609 м);
  • 12:30—12:40 — награждение абсолютных
    победителей на дистанции 1 миля;
  • 12:40—14:30 — серия стартов на 3000 м;
  • 14:30—14:40 — награждение абсолютных победителей на дистанции 3000 м;
  • 14:40—16:00 — «шведская» эстафета
    (1600 м / 1200 м / 800 м / 400 м);
  • 16:00—16:10 — награждение команд-победителей «шведской» эстафеты
    и Кубка клубов;
  • 16:10—17:00 — рейв, вечеринка, подарочки, хороводы вокруг ёлки;
  • 18:00 — афтерпати.

Комментарии
