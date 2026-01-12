Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, как правильно дышать во время тренировок зимой

Эксперт рассказал, как правильно дышать во время тренировок зимой
Как правильно дышать во время тренировок зимой
Комментарии

Морозный воздух — не повод отказываться от тренировок на улице. Эксперт фитнес-клубов XFIT Юлия Гуляева рассказала «Чемпионату», как правильно дышать во время занятий в зимнее время.

«Продолжайте тренироваться на улице с понижением температуры — так организм успеет адаптироваться. Если всё же хотите начать уличные тренировки зимой, выбирайте дни потеплее и пусть продолжительность занятий сначала будет небольшой», — сказала эксперт.

Используйте смешанное дыхание: дышите и ртом, и носом. Так вы будете получать достаточное количество кислорода, а воздух, прежде чем попасть в лёгкие, будет успевать согреться.

Не делайте слишком резких вдохов (есть риск «хватануть» морозного воздуха и простудиться), дышите размеренно.

При сильном морозе используйте шарф, оставив между ним и лицом пару сантиметров. Натянуть бафф на нос — не лучшая идея: от дыхания он намокнет и замёрзнет. Старайтесь отворачиваться от встречного ветра (либо поворачивать голову). При порывах прикрывайте нос и рот рукой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как фитнес помогает от депрессии и почему это не панацея
Как фитнес помогает от депрессии и почему это не панацея
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android