Врач назвала пять зимних состояний, требующих неотложной помощи

Зима — время не только простуд, но и обострения серьёзных заболеваний, которые могут стремительно перейти в угрожающие жизни состояния. Врач-терапевт АО «Медицина» кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова в разговоре с «Чемпионатом» выделила пять специфических зимних состояний, требующих неотложной помощи.

Специалист предупреждает, что риск инфаркта и инсульта в холодный сезон возрастает на 30–40% из-за обострения ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Особую опасность зимой представляет грипп, который может давать тяжёлые осложнения: миокардит, энцефалит и пневмонию. В группе риска — пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

У детей частой причиной экстренных обращений становится острый обструктивный бронхит, который может развиться вплоть до крупа — состояния с лающим кашлем и затруднённым дыханием.

Также зимой обостряются депрессивные и суицидальные состояния, усугубляемые сезонным аффективным расстройством. Малоподвижный образ жизни и изменение рациона могут спровоцировать нарушения обмена веществ, такие как гиперкальциемия или гипотиреоз.

«Зима — не повод терпеть симптомы до весны. Многие заболевания, начавшиеся с лёгких признаков, могут за несколько часов перейти в угрожающие жизни состояния. Главный принцип — не игнорировать «красные флаги» и не заменять врачебную диагностику самолечением. Особенно это актуально для пожилых, детей, беременных и лиц с хроническими болезнями», — подчёркивает Оксана Серебрякова.

