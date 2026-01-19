Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач назвала пять зимних состояний, требующих неотложной помощи

Врач назвала пять зимних состояний, требующих неотложной помощи
Пять зимних состояний, требующих неотложной помощи
Комментарии

Зима — время не только простуд, но и обострения серьёзных заболеваний, которые могут стремительно перейти в угрожающие жизни состояния. Врач-терапевт АО «Медицина» кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова в разговоре с «Чемпионатом» выделила пять специфических зимних состояний, требующих неотложной помощи.

Специалист предупреждает, что риск инфаркта и инсульта в холодный сезон возрастает на 30–40% из-за обострения ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Особую опасность зимой представляет грипп, который может давать тяжёлые осложнения: миокардит, энцефалит и пневмонию. В группе риска — пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

У детей частой причиной экстренных обращений становится острый обструктивный бронхит, который может развиться вплоть до крупа — состояния с лающим кашлем и затруднённым дыханием.

Также зимой обостряются депрессивные и суицидальные состояния, усугубляемые сезонным аффективным расстройством. Малоподвижный образ жизни и изменение рациона могут спровоцировать нарушения обмена веществ, такие как гиперкальциемия или гипотиреоз.

«Зима — не повод терпеть симптомы до весны. Многие заболевания, начавшиеся с лёгких признаков, могут за несколько часов перейти в угрожающие жизни состояния. Главный принцип — не игнорировать «красные флаги» и не заменять врачебную диагностику самолечением. Особенно это актуально для пожилых, детей, беременных и лиц с хроническими болезнями», — подчёркивает Оксана Серебрякова.

Читайте также:
Эксперт рассказал, как уменьшить нагрузку на суставы зимой

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android