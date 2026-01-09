Эксперт рассказал, как подготовиться к катанию на лыжах или коньках

Катание на коньках и лыжах — для многих самая любимая зимняя активность. Чтобы она принесла только пользу, соблюдайте простые правила. Эксперт фитнес-клубов XFIT Максим Курбатов рассказал «Чемпионату», как правильно подготовиться к активному отдыху.

«Первое — экипировка. Многослойная одежда из современных материалов, защита от ветра и влаги. Для катка допустимы наколенники и налокотники, особенно для детей. Для лыж — мазь для лица от мороза. Обязательно проверяйте исправность спортивного снаряжения», — сказал эксперт.

Не забывайте о важности разминки. Пренебрежение ею — главная причина растяжений и падений. Выделите 5-7 минут на разминку суставов (плечи, тазобедренные суставы, голеностоп) и разогрев мышц (лёгкие приседания, выпады). Это поможет подготовить тело к нагрузке.

Кроме того, важна постепенность. Начните с медленного, спокойного катания. После активности сделайте несколько упражнений на растяжку мышц ног.

