Эксперт рассказала, как спорт влияет на мозг

Тренировки — это не просто способ укрепить тело и сбросить лишний вес, это мощный механизм, с помощью которого наш мозг становится более энергичным, молодым и креативным. Заместитель главного врача клиники восстановительной и спортивной медицины World Class Lab Оксана Лищенко рассказала «Чемпионату», как именно это происходит.

Во всём, что мы тренируем, заложена связь: движения запускают целый пласт изменений на уровне клеток, в химии мозга и в структуре нервной системы.

«Когда человек тренируется, он не просто укрепляет мышцы. Он учит свой мозг работать быстрее, точнее и дольше без перегрузки», — отметила эксперт.

Спортивная активность влияет не только на физическое состояние, но и на когнитивные функции — память, внимание, креативность и способность к обучению. На уровне нейрофизиологии всё начинается с клеточной энергетики — с митохондрий.

Митохондрии называют «электростанциями» организма. Именно они производят энергию (АТФ), необходимую для всех процессов в теле, включая работу мозга. Когда человек начинает двигаться — бегать, плавать, делать силовые упражнения, — митохондрии в ответ начинают работать активнее. Со временем они не только усиливают выработку энергии, но и становятся более выносливыми и эффективными.

