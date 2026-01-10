Эксперт рассказала, чем полезна медитация в зимний период

Зимняя медитация усиливает внутреннюю глубину, потому что в холодное время года снижается внешняя активность, тело экономит энергию, а внимание естественно разворачивается внутрь. Надежда Иртюга, тренер по йоге и групповым программам World Class, рассказала, почему стоит добавить в своё зимнее расписание тренировок медитативные практики.

Короткий световой день, нехватка тепла, плотный график и стресс повышают нагрузку на нервную систему, нарушая баланс.

«Медитация стабилизирует эмоции, поддерживает ясность и через спокойное дыхание активирует парасимпатическую систему, отвечающую за восстановление и сон. Зимой организм постоянно согревается и расходует силы на адаптацию, поэтому особенно нуждается в паузах полного расслабления: практика снижает кортизол, расслабляет мышцы лица и шеи, улучшает кровообращение и создаёт ощущение «внутреннего тепла», — сказала эксперт.

Утренние занятия в зимней тишине дают высокую концентрацию, вечерние — готовят ко сну, особенно в сочетании с мягким дыханием или растяжкой. Медитация помогает преодолеть сезонную апатию, повышает уровень серотонина, снижает напряжение и укрепляет устойчивость к стрессу, превращаясь в надёжный инструмент восстановления.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.