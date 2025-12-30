Синхронист Александр Мальцев поделился рецептом новогодней закуски

Такое блюдо станет прекрасным украшением новогоднего стола. Синхронист Александр Мальцев поделился рецептом лёгкой в исполнении и вкусной новогодней закуски.

«В нашей семье уже много лет на новогоднем столе появляются яйца-мухоморы — простая, но очень тёплая закуска из моего детства. Это мамин рецепт, который я каждый год жду с особым чувством», — сказал спортсмен.

Яйца нужно отварить вкрутую и аккуратно почистить. С широкой стороны яйца срезать небольшую «макушку», вынуть желток. Снизу яйца немного срезать — так они будут устойчиво стоять на тарелке.

Начинка может быть разной. Например, можно натереть желтки, добавить к ним обжаренные грибы (по желанию — с луком) и заправить майонезом. Ещё один вариант: желтки, сыр и чеснок натереть, добавить майонез.

От помидора отрезать «шляпку» для мухомора (из одного помидора обычно получается две «шляпки»). На помидорах сделать белые точки из майонеза. Листья салата разложить на тарелке, установить яйца-мухоморы, украсить веточками укропа.

Александр Мальцев — российский спортсмен, выступающий в синхронном плавании. Семикратный чемпион мира. Шестикратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Первый профессиональный пловец-синхронист в России.

