Эксперт рассказал, когда необходимо обратиться к врачу из-за бессонницы

Эксперт рассказал, когда необходимо обратиться к врачу из-за бессонницы
Когда идти к врачу из-за бессонницы
Бывает, что проблемы со сном — признак того, что организм не справляется с психологической нагрузкой. Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал, какие сопутствующие бессоннице симптомы нельзя игнорировать.

«При сочетании бессонницы с депрессией или тревожностью необходимо немедленное вмешательство. Это не просто “зимняя усталость” — это клинически значимая сезонная аффективная депрессия, требующая комплексной терапии. Светотерапия является первой линией, но при умеренной и тяжёлой симптоматике показаны когнитивно-поведенческая терапия бессонницы и при необходимости антидепрессанты», — сказал эксперт.

Нельзя откладывать обращение к психиатру или сомнологу, если нарушения сна длятся более трёх недель и сопровождаются снижением настроения, потерей интереса, мыслями о безнадёжности.

