Психологи объяснили, почему полезно сплетничать с подругами

Это способ не только улучшить настроение, но ещё и снизить уровень кортизола. Психологи в беседе с SHOT Проверкой рассказали, что сплетни положительно влияют на самочувствие и общий эмоциональный фон.

Перемывание косточек является хорошей разрядкой для головного мозга и нервной системы в целом. Обсуждение свежих сплетен способствует выработке эндорфинов, а также снижению уровня гормона стресса.

«Сплетни на кухне с подружкой способствуют выработке эндорфинов и окситоцина, а совместные обсуждения укрепляют чувство поддержки, настроение улучшается, а стресс и тревога испаряются», — пишет источник.

