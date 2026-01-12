Скидки
Lifestyle Новости

Психолог рассказал, как без стресса вернуться к работе после праздников

Выход на работу после новогодних праздников для многих становится испытанием. Не нужно сразу нагружать себя, говорит психолог Денис Хакимов в беседе с URA.RU.

Эксперт рекомендует в первые рабочие дни избегать перегрузки. Вместо штурма сложных задач лучше начать с организации пространства: разобрать почту, навести порядок на столе. Кроме того, важно не обрывать резко все удовольствия — планируйте приятные активности на вечер или выходные, чтобы сохранить баланс. Также поставьте цели на год, включив в них личные увлечения и отдых.

А вот брать работу на дом категорически не стоит — это мешает полноценному переключению. Чётко разделяйте работу и дом, особенно в первую неделю.

