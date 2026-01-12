Дерматолог рассказала, как убрать отёки после новогодних праздников

Январские каникулы часто оставляют на лице неприятные «сувениры»: отёки, заломы от подушки и общую усталость кожи. Врач-дерматолог, профессор Юлия Галлямова в беседе с «Абзацем» объяснила, как быстро привести себя в норму с помощью простых и доступных правил.

По словам эксперта, главная причина отёков — резкое изменение образа жизни во время праздников: несоблюдение режима, обезвоживание, недостаток движения и обилие солёной, жирной и острой пищи. Это приводит к застою лимфы и задержке жидкости в межклеточном пространстве.

Специалист назвала три ключевых шага для восстановления.

Нормализовать питьевой режим. Основной напиток — чистая вода. Она помогает вывести излишки жидкости и токсины. Скорректировать питание. Следует отказаться от тяжёлых новогодних остатков: майонезных салатов, копчёностей, жирного мяса, фастфуда и снеков. Вместо них в рацион нужно добавить клетчатку — свежие овощи, салаты, овощные супы и смузи для мягкой детокс-нагрузки. Увеличить физическую активность. Даже лёгкая зарядка или прогулки помогут «разогнать» лимфу, улучшить кровообращение и согнать накопленные калории.

«Спасение — пить побольше воды, активнее двигаться, использовать в рационе побольше клетчатки», — резюмирует профессор Галлямова.

