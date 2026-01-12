Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Учёные выяснили, что собаки умеют учить новые слова, подслушивая людей

Учёные выяснили, что собаки умеют учить новые слова, подслушивая людей
Собаки умеют подслушивать людей
Комментарии

Хвостатые не так просты, как кажется. Венгерские учёные выяснили, что собаки умеют учить новые слова, буквально подслушивая людей. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 10 псов и их хозяева.

В ходе опыта собаки слушали, как люди обсуждают характеристики новых игрушек между собой, при этом не показывая их животным. После хвостиков попросили найти именно тот предмет, о котором шла речь в диалоге. С заданием успешно справились семь псов, запомнив названия на слух.

По словам исследователей, результаты эксперимента позволяют делать вывод о том, что хвостики могут учить слова без дрессировки. Это первый официально подтверждённый тому случай.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ядовитые домочадцы. 14 комнатных растений, которые могут быть опасны
Ядовитые домочадцы. 14 комнатных растений, которые могут быть опасны
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android