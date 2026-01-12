В США придумали киберкроссовки для более долгой ходьбы без усталости

Эта обувь выглядит словно реквизит из фильма про будущее. В США разработали киберкроссовки Dephy Sidekick, которые позволяют ходить дольше и быстрее, а уставать – меньше.

В основе конструкции — простые на первый взгляд кроссовки, которые дополняются специальным экзоскелетом на лодыжку. Вместе они работают как дополнительная икроножная мышца, значительно снижающая нагрузку с ноги.

Купить киберкроссовки можно уже сейчас. Цена вопроса — $ 4500 (порядка 360 тыс. рублей по нынешнему курсу). Предполагается, что аналоги обуви от других компаний будут представлены только через несколько лет. Например, Nike планирует выпустить подобную модель в 2028 году.

