Тренер назвала пять упражнений, которые уберут выпирающий живот
Пять упражнений, которые уберут выпирающий живот
Даже при отсутствии лишнего веса живот может выглядеть выпуклым. Причиной часто служит не жир, а нарушение осанки и отёчность, рассказала Life.ru фитнес-тренер DDX Fitness Алёна Аверьянова.

Чаще всего торчащий живот связан с сутулостью. Ослабленные мышцы спины не держат позвоночник, грудные мышцы укорачиваются, плечи уходят вперёд. Это не только портит осанку, но и нарушает кровообращение, приводя к отёкам и визуальному увеличению живота. В процессе укрепления мышц спины и кора можно добиться более подтянутого живота, как минимум за счёт того, что уйдёт сутулость, отметила тренер.

Она назвала пять рабочих упражнений для осанки и тонуса.

  1. Планка — укрепляет кор. Удерживайте тело ровной линией на предплечьях, начинайте с 30 секунд.
  2. Ягодичный мостик — «жемчужина» для ягодиц и задней поверхности бедра. Выполняйте лёжа, поднимая таз с упором на пятки.
  3. Бег на месте (можно со скакалкой) — активизирует лимфоток, снижает отёчность и улучшает цвет лица.
  4. «Лодочка» («Супермен») — для укрепления спины. Лёжа на животе, одновременно отрывайте от пола грудь и ноги, задерживаясь на 10-13 секунд.
  5. Бёрпи — комплексное интенсивное упражнение, тонизирующее все тело. Начинайте с 8-10 повторений.

Тренер подчеркнула, что регулярное выполнение этих упражнений поможет не только улучшить осанку и визуально уменьшить живот, но и запустить лимфоток, что снизит общую отёчность. При этом она призвала строго соблюдать технику, особенно при тренировках дома, и при любом дискомфорте консультироваться со специалистом.

