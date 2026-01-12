Экстремальный марафон «Оймякон — Полюс Холода» пройдёт в Якутии 16 и 17 января

Спортсменов ждёт настоящая проверка на прочность. 16 и 17 января зимний экстремальный марафон «Оймякон — Полюс Севера» объединит любителей спорта в Якутии. Бегуны из разных уголков нашей страны преодолеют дистанции в условиях низких температур. Они смогут попробовать свои силы на маршрутах протяжённостью 5, 10, 21, 42 и 50 км.

Согласно прогнозу, в дни проведения марафона в Оймяконском улусе Якутии установится температура в районе минус 42°C. Спортсмены уже начали приезжать к месту проведения забега, чтобы пройти акклиматизацию.

Абсолютные чемпионы полумарафона (21 км) среди мужчин и женщин получат призовые в размере 50 тыс. рублей. По 100 тыс. рублей вручат лучшим в марафоне (42 км). А победитель ультрамарафона (50 км) станет обладателем 200 тыс. рублей.

