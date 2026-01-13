Скидки
Лыжная гонка «Русская рулетка» пройдёт в Московской области 17 января

Принять участие в старте могут как профессионалы, так и любители. Лыжная гонка «Русская рулетка» в стиле BackYard Ultra пройдёт в подмосковной деревне Неверово 17 января. Это испытание, где стирается грань между возрастом и опытом, силой и выносливостью.

То, какую именно дистанцию предстоит преодолеть участникам гонки, решит случай. Перед каждым новым кругом будет запускаться колесо фортуны. Гонка продлится до одного оставшегося участника.

На старте установлен временной лимит круга, после истечения времени старт объявляется заново. Если круг пройден быстрее — у участников есть время отдохнуть. Если во время начального сигнала спортсмена нет на старте — он выбывает. По достижении определённого количества пройденных кругов временной лимит будет уменьшаться.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

