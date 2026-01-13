Международный трейловый забег Lake Ice Race пройдёт в Челябинской области 18 января

Спортсменов ждёт настоящее испытание на прочность. 18 января в Миассе пройдёт трейловый забег Lake Ice Trail. Локация — озеро Тургояк — одна из главных природных достопримечательностей Южного Урала – и хребет Заозёрный, откуда открывается завораживающая панорама на озеро, заснеженный лес и горы.

Дистанции: 10 км, 20 км, ночной забег 3 км, 500 м, 1 км. В стартах могут принять участие все желающие старше 18 лет, имеющие необходимую физическую подготовку. Перед регистрацией важно учитывать особенности трасс. Это лёд озера с непредсказуемым рельефом (торосы, сугробы, голый лёд), крутые подъёмы на хребет (перепад высот до 300 м) и техничные участки по лесным тропам и скальным выступам.

Забег входит в серию спортивных событий «Тургояк – территория спорта». Приняв участие в нескольких трейлах проекта, можно собрать уникальный пазл из медалей.

