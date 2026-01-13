Сомнолог рассказал, как научиться быстро засыпать

Бессонные ночи, когда сон не приходит час за часом, знакомы многим. Врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с aif.ru рассказал, что секрет быстрого засыпания не в том, чтобы бороться с бессонницей в постели, а в правильной подготовке за несколько часов до сна.

Главная ошибка, по словам эксперта, — ложиться спать по графику, а не по ощущениям. Ключ к хорошему сну — его нужно «заслужить» дневной активностью: спортом, прогулками или любой другой физической нагрузкой.

Роман Бузунов дал пошаговую инструкцию.

За 4 часа до сна завершите все рабочие дела и задачи, чтобы мозг успел переключиться на отдых. Последний приём пищи должен быть за 3-4 часа до отбоя. За 3 часа до сна откажитесь от алкоголя. Он нарушает структуру сна, делая его поверхностным и прерывистым. После 14:00 исключите кофеин, включая чай (особенно зелёный). За 1 час до сна уберите в сторону все гаджеты. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина — гормона сна, а соцсети и новости перегружают нервную систему. Лучшая альтернатива — бумажная книга, но читать нужно не в кровати. Спальное место должно ассоциироваться только со сном. За 15-20 минут до сна примите горячий душ для расслабления мышц и хорошо проветрите спальню. Прохладный воздух способствует быстрому засыпанию.

Сомнолог подчёркивает, что выработка привычки готовиться ко сну — это навык, который требует времени.

