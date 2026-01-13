Скидки
Хирург перечислил скрытые симптомы опухоли мозга

Помимо сильных головных болей, опухоль головного мозга может проявляться целым рядом неочевидных симптомов, о которых важно знать. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По словам эксперта, клиническая картина сильно зависит от типа и расположения новообразования, но часто включает симптомы, которые люди не связывают с неврологическими проблемами.

Специалист выделил несколько таких признаков.

  1. Когнитивные и психические нарушения: провалы в памяти, повышенная утомляемость, неустойчивая походка, а также галлюцинации, мании, депрессии, агрессивность и нарушение восприятия себя в пространстве.
  2. Сенсорные расстройства: шум в ушах, онемение или нарушение кожной чувствительности в разных частях тела, потеря слуха. В редких случаях поражение зрительного нерва может привести к слепоте.
  3. Вегетативные симптомы: рвота, а также сильные головные боли, которые не снимаются обычными обезболивающими.

Хирург также напомнил об уникальных симптомах, напрямую указывающих на локализацию опухоли. Так, новообразование в стволе мозга часто вызывает параличи и нарушение глотания, опухоль лобной доли влияет на память, речь и психику, а поражение преддверно-улиткового нерва ведёт к глухоте и потере ориентации в пространстве.

