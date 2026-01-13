Скидки
Lifestyle Новости

Психолог рассказал о пользе смеха для здоровья

Психолог рассказал о пользе смеха для здоровья
Чем смех полезен для здоровья
Комментарии

Это лекарство не только от душевных, но и от физических недугов. Психолог Александр Овчинников в беседе с Metro рассказал, чем полезен смех. По его словам, это полноценный массаж для сосудов, который предотвращает атеросклероз, проблемы с сердцем, инфаркты и инсульты. Одна минута искреннего смеха сопоставима с десятью минутами интенсивной кардионагрузки.

«Смех – это древний эволюционный механизм выживания. Мы привыкли считать его проявлением радости, но в первую очередь это адаптация к стрессу. Давайте вспомним поминки на похоронах, когда много скорби и слёз, а потом, под конец, люди начинают вспоминать интересные случаи и смеются. Это яркий пример того, как смех помогает нам адаптироваться к тяжёлым ситуациям, с которыми мы сталкиваемся каждый день», — сказал эксперт.

Кроме того, во время смеха повышается активность Т-лимфоцитов, увеличивается уровень иммуноглобулина А, слизистые становятся более защищёнными от вирусов, поэтому смеющийся человек реже болеет ОРВИ.

Комментарии
