Lifestyle Новости

Психолог рассказал, сколько дней нужно организму для адаптации к работе после праздников

Психолог рассказал, сколько дней нужно организму для адаптации к работе после праздников
Сколько нужно на восстановление после праздников
Не стоит требовать от себя всё и сразу. Психолог Наиля Бирарова в беседе с «Постньюс» рассказала, как быстро проходит адаптация к рабочему режиму после праздничных выходных. По её словам, в среднем на это необходимо порядка трёх-четырёх дней.

«Кто-то легко входит в рабочее состояние за день, а кому-то может не хватить и месяца. Нужно смотреть на состояние самого человека: его психотип, привычный распорядок дня, характер отдыха в выходные — был ли он активным или пассивным, творческим или, возможно, даже вредным для восстановления сил», — сказала эксперт.

Психолог объяснила, что за время длинных выходных психика перестраивается, а вместе с ней иначе работают и биоритмы организма. Для возвращения к режиму необходимо постепенно включать в свой график рабочие задачи и не брать на себя разом много дел.

