Гастроэнтеролог объяснила, как специи могут спровоцировать серьёзные болезни

Гастроэнтеролог объяснила, как специи могут спровоцировать серьёзные болезни
Как специи могут спровоцировать серьёзные болезни?
Чрезмерное увлечение пряностями может представлять серьёзную опасность для здоровья, провоцируя целый ряд заболеваний. Об этом в разговоре с «Абзацем» предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, острая пища с обилием приправ способна вызывать обострение хронических состояний, таких как геморрой, панкреатит, холецистит, болезни почек и подагра. Особую угрозу представляют пряности для печени – их систематическое употребление может даже приводить к циррозу. Кроме того, специи часто усиливают симптомы рефлюксной болезни, проявляющейся изжогой, и раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта.

Дианова подчеркнула, что экзотические кухни, например индийская или азиатская, насыщенные пряностями, могут быть опасны для неподготовленного организма. Она также отметила, что специи стимулируют аппетит, и посоветовала внимательно отслеживать реакцию организма на такие продукты.

