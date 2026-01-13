Гастроэнтеролог объяснила, как специи могут спровоцировать серьёзные болезни

Чрезмерное увлечение пряностями может представлять серьёзную опасность для здоровья, провоцируя целый ряд заболеваний. Об этом в разговоре с «Абзацем» предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, острая пища с обилием приправ способна вызывать обострение хронических состояний, таких как геморрой, панкреатит, холецистит, болезни почек и подагра. Особую угрозу представляют пряности для печени – их систематическое употребление может даже приводить к циррозу. Кроме того, специи часто усиливают симптомы рефлюксной болезни, проявляющейся изжогой, и раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта.

Дианова подчеркнула, что экзотические кухни, например индийская или азиатская, насыщенные пряностями, могут быть опасны для неподготовленного организма. Она также отметила, что специи стимулируют аппетит, и посоветовала внимательно отслеживать реакцию организма на такие продукты.

