Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач объяснил, чем опасен храп во сне

Врач объяснил, чем опасен храп во сне
Врач объяснил, чем опасен храп во сне
Комментарии

Храп во сне является не просто неприятным звуком, а симптомом потенциально опасного для жизни состояния — синдрома обструктивного апноэ. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил врач общей практики Денис Прокофьев.

Специалист объяснил, что главная опасность заключается в остановках дыхания, которые могут происходить во сне. Они приводят к дефициту кислорода, поступающего в головной мозг.

«Риск заключается в том, что наш головной мозг не получит необходимого количества кислорода, человек во сне может просто не проснуться, потому что задохнётся», — предупредил врач.

Прокофьев отметил, что регулярное кислородное голодание организма также чревато развитием гипертонии, хронической усталости и гипоксии мозга, что нарушает нормальное функционирование всех систем.

Тяжёлая форма синдрома обструктивного апноэ сна — это угрожающий диагноз, требующий обязательной диагностики и лечения, которое может включать как медикаментозную терапию, так и хирургическое вмешательство.

Читайте также:
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит?
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android