Врач объяснил, чем опасен храп во сне

Храп во сне является не просто неприятным звуком, а симптомом потенциально опасного для жизни состояния — синдрома обструктивного апноэ. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил врач общей практики Денис Прокофьев.

Специалист объяснил, что главная опасность заключается в остановках дыхания, которые могут происходить во сне. Они приводят к дефициту кислорода, поступающего в головной мозг.

«Риск заключается в том, что наш головной мозг не получит необходимого количества кислорода, человек во сне может просто не проснуться, потому что задохнётся», — предупредил врач.

Прокофьев отметил, что регулярное кислородное голодание организма также чревато развитием гипертонии, хронической усталости и гипоксии мозга, что нарушает нормальное функционирование всех систем.

Тяжёлая форма синдрома обструктивного апноэ сна — это угрожающий диагноз, требующий обязательной диагностики и лечения, которое может включать как медикаментозную терапию, так и хирургическое вмешательство.

