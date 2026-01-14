Синоптик предупредил о крещенских морозах до -30 °C в Москве

В столичный регион на Крещение придут характерные морозы, однако их пик придётся не на сам праздник. Об этом URA.RU сообщил синоптик прогностического центра «Метео-TB» Александр Ильин.

По его словам, в ночь на 19 января серьёзного похолодания не ожидается: температура будет держаться в районе -15…-18 °C. Днём 19 января воздух прогреется до -11…-13 °C.

Настоящие морозы москвичи ощутят 20-21 января. Именно этот период станет самым суровым. «Ночные морозы в этот период, с 20-го по 21-е, вполне себе могут в отдельных районах Московской области усиливаться до -22…-25 °C. Не исключено, что где-то и под -30 °C», — предупредил синоптик.

После кратковременного потепления 22-23 января (до -10…-12 днём) холода вернутся с 24 января. Ночные температуры вновь опустятся до -20…-25 °C.

Эксперт отметил, что весь период крещенских морозов будет сопровождаться ясной и сухой погодой. Такие холода, по прогнозам, продержатся как минимум до 25 января.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.