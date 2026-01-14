Эксперт назвал продукты, которые подорожают на 30% к концу января

К концу января 2026 года в России ожидается существенный рост цен на ряд продуктов питания. Как сообщил Life.ru управляющий партнёр компании Agro and Food Communications Александр Панченко, подорожание коснётся как праздничных товаров, так и продуктов повседневного спроса.

По словам эксперта, одна из причин такой тенденции — завершение новогодних акций, когда цены на наборы для оливье, селёдки под шубой и других праздничных ингредиентов возвращаются к обычному уровню и часто становятся даже выше, чем до распродаж.

Однако ключевыми факторами станут рост себестоимости из-за увеличения расходов на логистику и энергоносители, а также изменений в налоговом законодательстве. С 2026 года повысился НДС (с 20% до 22%), а для индивидуальных предпринимателей снижен порог оборота для уплаты налога, что увеличило нагрузку на бизнес и в конечном итоге отразится на ценах.

Наибольший рост цен ожидается по следующим категориям:

алкогольная продукция: +17-30% (из-за повышения акцизов и налогов);

овощи и фрукты: +15-20% (сезонный дефицит и дорогая логистика);

кофе и чай: +15-20%;

крупы, макароны, растительное масло, консервы: +5-15%;

мясо и молочная продукция: +10-20%.

«На самом деле, сказать, что всё подорожает значительно, нельзя. Но если выделить из того, что я перечислил, то больше всего подорожают кофе, алкоголь и сезонные товары — это овощи и фрукты», — заключил эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.