Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказала, как избавиться от аэрофобии

Психолог рассказала, как избавиться от аэрофобии
Как избавиться от аэрофобии
Не стоит слепо опираться на внутреннее ощущение тревоги и опасения. Психолог Марианна Абравитова дала совет тем, кто страдает аэрофобией. По её словам, избавиться от страха летать на самолёте можно, если подойти к этому с холодной головой.

Эксперт порекомендовала изучить статистику и сделать объективные выводы о безопасности воздушного транспорта.

«Понимание этого может снизить уровень страха. Если же страх присутствует даже после этого понимания, тогда стоит обратить внимание на огромное количество дыхательных техник», — сказала Абравитова.

