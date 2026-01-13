Скидки
Психолог объяснила, почему мы так любим короткие видео

Чрезмерное увлечение скроллингом ленты негативно влияет на психику. Психолог Майя Андрияничева рассказала, за что мы так любим короткие видео. По её словам, просмотр этих роликов вызывает эффект дофаминового вознаграждения.

Постепенно мозг привыкает к такому формату и начинает требовать его всё чаще. Это негативно сказывается на самочувствии, снижает уровень концентрации и меняет восприятие действительности.

«Постоянное потребление коротких видео может изменить не только наше поведение, но и работу мозга. Мы становимся менее способными к длительной концентрации, теряем терпение к медленным задачам, таким как чтение или учёба, начинаем воспринимать реальную жизнь как скучную», — цитирует эксперта источник.

