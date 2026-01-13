Скидки
Эксперт дала совет, как избавиться от прокрастинации

Эксперт дала совет, как избавиться от прокрастинации
Как перестать прокрастинировать
Комментарии

Важно уметь договариваться с собой. Эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян рассказала, как победить прокрастинацию и перестать откладывать дела на потом.

Эксперт подчеркнула, что часто мы переносим задачи из-за повышенного уровня сложности и неуверенности в собственных ресурсах, заранее ожидая, что достижение цели будет не из лёгких.

«Если задача сложная, не думайте о результате. Сложность задачи означает, что код расшифровки к ней очень длинный. А значит, нужно просто искать простые участки и решать их так, будто вы распутываете клубок. Прокрастинаторам-перфекционистам рекомендуется делать это особенно тщательно. Иногда сделать хорошо означает «тщательно, внимательно, с любовью» — не более того», — сказала она.

