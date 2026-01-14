Психолог объяснила, почему поставленные на год цели не осуществляются

Часто виной всему наши страхи. Нейропсихолог Екатерина Орлова рассказала, почему поставленные на год цели не осуществляются. По её словам, причина кроется в личной неуверенности человека.

«В этот момент включается главный враг больших начинаний — страх. Известно, что почти каждое новое начинание, особенно связанное с интеллектуальной деятельностью, чрезвычайно энергетически затратно для всего нашего организма, и наш мозг, стремясь защитить нас от потенциальной фрустрации и переутомления, начинает саботировать усилия», — объяснила эксперт.

Следует превратить свой грандиозный замысел в цепочку простых, повторяющихся ритуалов. Сосредоточьтесь не на далёком финале, а на процессе, на том, что вы можете сделать здесь и сейчас — полюбите не идею результата, а ежедневную практику, которая к нему ведёт.

