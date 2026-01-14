Скидки
Дерматолог объяснила, как отличить холодовую аллергию от обморожения

Дерматолог объяснила, как отличить холодовую аллергию от обморожения
Как отличить холодовую аллергию от обморожения?
Резкое покраснение, зудящие волдыри и отёк кожи на морозе далеко не всегда являются признаками обморожения — это может быть холодовая аллергия. Как отличить эти состояния, в беседе с Life.ru рассказала дерматолог и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

По словам врача, холодовая аллергия — это иммунная реакция, при которой организм воспринимает низкую температуру как угрозу. Под её воздействием в кровь выбрасывается гистамин, что вызывает симптомы, схожие с крапивницей или контактным дерматитом. В отличие от обморожения, которое развивается после длительного пребывания на морозе, аллергическая реакция может начаться практически мгновенно — сразу после выхода на холод.

Спровоцировать её могут не только сильные морозы, но и резкий перепад температур, ледяной ветер, умывание холодной водой или даже употребление мороженого. В группе риска — дети, подростки, люди с хроническими заболеваниями и наследственной предрасположенностью.

Если на холоде кожа резко покраснела, начала покалывать или чесаться, врач рекомендует немедленно зайти в тёплое помещение. «Не стоит прикладывать тепло или прислоняться к батарее — это может усилить повреждение тканей», — предупреждает Филёва.

При нарастании отёка, боли или зуда нужно обратиться к специалисту, так как лечение аллергии (антигистаминные препараты) и обморожения (специальные мази) принципиально разное.

Для профилактики дерматолог советует максимально закрывать открытые участки кожи на улице, защищать лицо и руки от ветра и за 15–20 минут до выхода наносить на кожу жирный защитный крем.

