Психолог рассказала, как противостоять бессоннице

Эти простые практики помогут быстро заснуть. Психолог Лидия Иншина рассказала, что делать, если атаковала бессонница. По её словам, подготовка ко сну должна начинаться заранее: важно выработать жёсткий режим, подобрать идеальную подушку и одеяло, за несколько часов до сна нужно выключить все гаджеты и проветрить комнату. Если это не помогло, стоит попробовать специальные техники.

«Встаньте и займитесь скучным, монотонным делом в полумраке. Читайте сложную, неэмоциональную книгу (инструкцию, справочник). Ваша цель — не «устать», а дать мозгу легальную, но неинтересную активность, от которой он сам захочет сбежать в сон», — сказала эксперт.

Сделайте лёгкий перекус (кусочек сыра, половинка банана, горсть миндаля). Это сигнал организму о безопасности и ресурсе. Включите на фон монотонный звук. Радио, аудиокнига знакомого произведения, белый шум станут маскировкой для случайных шумов и назойливых мыслей.

