Биатлонные соревнования Pioner Cup пройдут в Москве 17 января

Участников ждут старты в нескольких категориях. 17 января в «Лужниках» пройдут биатлонные соревнования Pioner Cup. Организаторы подготовили массовые старты для взрослых и детей. Попробовать свои силы могут как профессионалы, так и любители.

Категория «Мастера» предполагает перенос личного оружия и включает в себя биатлонную гонку на лыжах, в которой участники преодолевают пять кругов по 1,5 км и четыре огневых рубежа (первый и второй — стрельба из положения лёжа, третий и четвёртый — стрельба из положения стоя) с личной винтовкой за спиной. За каждый промах на огневом рубеже необходимо преодолеть штрафной круг 100 м. Участники стартуют волнами по 20 человек.

Основная категория (без переноса личного оружия), предусматривает биатлонную гонку на лыжах, в которой участники преодолевают три круга по 1,5 км и два огневых рубежа (стрельба из положения лёжа и стрельба из положения стоя). За каждый промах на огневом рубеже необходимо преодолеть штрафной круг 100 м. Винтовки располагаются на рубеже. Участники стартуют волнами по 20 человек. Для детей же пройдут лыжные состязания по возрастным категориям.

