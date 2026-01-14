«Куйвозовская лыжня» пройдёт в Ленинградской области 17 января
К участию приглашаются как профессионалы, так и любители. 17 января в Ленинградской области пройдёт «Куйвозовская лыжня». Локация — деревня Гарболово.
Участники смогут попробовать свои силы на дистанциях 1 км, 3 км, 5 км и 10 км. Также предусмотрены детские старты по возрастным категориям.
Расписание
- 09:30-11:30 — выдача стартовых пакетов;
- 11:35-11:50 — старт 1 км;
- 12:00-12:15 — старт 3 км;
- 12:25-13:00 — старт 5 км;
- 13:10 — старт 10 км.
