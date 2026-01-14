Соревнования IRONSTAR & CROCUS FITNESS Индор Эволюция пройдут в Санкт-Петербурге 18 января

Это часть большого цикла триатлонных стартов. 18 января в Санкт-Петербурге пройдёт второй этап соревнований IRONSTAR & CROCUS FITNESS Индор Эволюция (Классика) для любителей в формате indoor-триатлон. В программе — 10 минут плавания, 25 минут велогонки, 15 минут бега.

Это гонка в закрытом помещении. Ограничения по дистанции нет. Задача — как можно больше проплыть, проехать и пробежать за отведённое время.

IRONSTAR & CROCUS FITNESS Индор Эволюция — это кубок из пяти этапов триатлона в помещении. Всем участникам присваиваются баллы рейтинга ALL STARS.В суперфинал проходят ТОП-8 мужчин и ТОП-8 женщин рейтинга по итогам кубка, ТОП-9 команд (мужские, женские, смешанные). Медали по итогам каждого этапа собираются в один красивый трансформер.

