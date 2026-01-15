Психиатр объяснила, когда любовь к порядку становится опасной

Стремление к идеальному порядку на рабочем столе, когда каждый предмет лежит на строго определённом месте, может быть не просто особенностью характера, а симптомом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказала психиатр-нарколог Мария Касперович.

По словам специалиста, творческим людям чаще свойственен лёгкий творческий беспорядок. Если же стол постоянно пуст или на нём годами сохраняется неизменная композиция из одних и тех же предметов — это может указывать на особенности психики.

«У таких людей уходит тревога, когда есть идеальный порядок. Иногда может доходить до идеальной чистоты на кухне или в квартире», — пояснила Касперович.

Эксперт отметила, что за таким поведением часто стоит не потребность в чистоте, а потребность в самом процессе уборки, который действует как успокоительный ритуал. Это особенно характерно для людей с повышенной тревожностью.

Ключевым признаком, который должен насторожить, является гипертрофированная тяга к порядку, причиняющая неудобства самому человеку или его близким. «Когда это гиперсильно преувеличено, наносит некий ущерб близким, то это про обсессивно-компульсивное расстройство, слишком выделенные черты характера», — подчеркнула психиатр.

