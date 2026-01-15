Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Физическая активность помогает при депрессии не хуже лекарств и психотерапии

Физическая активность помогает при депрессии не хуже лекарств и психотерапии
Физическая активность помогает при депрессии
Комментарии

Занятия спортом и физическая активность могут быть таким же действенным способом справиться с депрессией, как приём антидепрессантов или сеансы у психотерапевта. К такому выводу пришли британские учёные, которые обобщили данные 73 научных исследований с участием почти 5000 человек. Обновлённый обзор был опубликован в январе 2026 года.

Исследования показали, что у людей, которые начали заниматься, симптомы депрессии уменьшились заметнее, чем у тех, кто не получал никакой помощи. Эффект от регулярных упражнений оказался сопоставимым с результатами работы с психологом или психотерапевтом, а также приёма антидепрессантов.

Для людей, столкнувшихся с депрессией, это открытие даёт дополнительную возможность выбора. Не все хотят или могут сразу принимать таблетки или ходить к терапевту. Регулярная физическая нагрузка (будь то ходьба, бег, плавание или тренировки в зале) может стать альтернативой традиционному лечению для тех, кто предпочитает немедикаментозные методы, а также эффективным дополнением к терапии или лекарствам, усиливая общий результат.

Читайте также:
Активность и система мышления: какими видами спорта занимаются российские предприниматели
Активность и система мышления: какими видами спорта занимаются российские предприниматели

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android