Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказала, как побороть посленовогоднюю печаль

Психолог рассказала, как побороть посленовогоднюю печаль
Как побороть посленовогоднюю печаль
Комментарии

Важно честно поговорить с собой. Психолог Анна Мухина дала совет тем, кто погрузился в посленовогоднюю апатию. По её словам, часто такая печаль связана с физическим самочувствием.

«Для многих новогодние каникулы превращаются в настоящий алкогольный марафон. Алкоголь сначала вызывает эйфорию, но потом настроение падает даже ниже исходного уровня. После кратковременного подъёма человек может ощущать пустоту и раздражение, что усиливает эмоциональное выгорание», — сказала эксперт.

Избавиться от последствий ярких выходных можно, если пойти на честный диалог с самим собой. Важно не фокусироваться на негативе, а брать ситуацию в свои руки и искать пути для решения проблем. Кроме того, необходимо позаботиться о своём теле и постепенно вернуться в активный режим.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Активность и система мышления: какими видами спорта занимаются российские предприниматели
Активность и система мышления: какими видами спорта занимаются российские предприниматели
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android