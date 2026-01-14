Психолог рассказала, как побороть посленовогоднюю печаль

Важно честно поговорить с собой. Психолог Анна Мухина дала совет тем, кто погрузился в посленовогоднюю апатию. По её словам, часто такая печаль связана с физическим самочувствием.

«Для многих новогодние каникулы превращаются в настоящий алкогольный марафон. Алкоголь сначала вызывает эйфорию, но потом настроение падает даже ниже исходного уровня. После кратковременного подъёма человек может ощущать пустоту и раздражение, что усиливает эмоциональное выгорание», — сказала эксперт.

Избавиться от последствий ярких выходных можно, если пойти на честный диалог с самим собой. Важно не фокусироваться на негативе, а брать ситуацию в свои руки и искать пути для решения проблем. Кроме того, необходимо позаботиться о своём теле и постепенно вернуться в активный режим.

