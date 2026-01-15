Врач рассказала, как правильно одеваться на крещенские купания

Правильная подготовка экипировки — залог безопасности во время традиционных крещенских купаний. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова.

Особое внимание эксперт советует уделить обуви. По её словам, резиновые тапки на льду смертельно опасны из-за высокого риска скольжения. Вместо них следует выбрать нескользящие сапоги, термоноски или шлёпанцы на толстой подошве, которые можно легко и быстро снять.

Также важно подобрать одежду для переодевания после купания. Врач рекомендует брать комплект сухой тёплой одежды на несколько размеров больше обычного — это позволит быстро надеть её на мокрое тело и эффективнее согреться. Также потребуются головной убор, шарф и перчатки.

Среди полезных аксессуаров Морозова назвала большое махровое полотенце, простыню или халат для вытирания и переодевания в укрытии, а также непромокаемый пакет для мокрых вещей. Чтобы избежать контакта босых ног с холодной поверхностью, можно взять с собой небольшой коврик или складной стульчик.

«Правильная экипировка — 50% успеха во время крещенских купаний», — подчеркнула специалист, добавив, что все вещи следует упаковывать так, чтобы сухое не контактировало с мокрым.

