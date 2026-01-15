Скидки
Психолог объяснила, почему нам так тяжело даётся середина зимы

Причин может быть несколько. Психолог Екатерина Артёменко объяснила, почему нам так тяжело даётся середина зимы.

«Одним из ключевых факторов является погода. Зима достигает своей середины, и хотя световой день уже начал прибавляться, предстоит прожить ещё долгие недели в условиях короткого дня, холода и недостатка солнечного света. Даже жителям южных регионов приходится мириться с контрастом между январской и летней погодой, что не может не влиять на общий эмоциональный фон», — сказала эксперт.

Кроме того, роль играет и психоэмоциональный фактор. Наша психика испытывает значительную нагрузку во время праздников, а накопленные за год усталость и стресс часто проявляются не в начале, а в самом конце отдыха.

Психолог посоветовала сфокусироваться на том, что уже получилось, и выписать 10 хороших, почти «подарочных» событий прошлого года, которые произошли как бы сами собой. Это помогает заметить, что хорошее случается не только по праздникам.

