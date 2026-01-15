Эксперт назвала опасные для губ компоненты в гигиенических помадах

Зимой кожа губ особенно уязвима из-за мороза, ветра и сухого воздуха в помещениях, а неправильно подобранное средство для ухода может не только не помочь, но и навредить. Об этом в беседе с Life.ru предупредила кандидат технических наук, и. о. заведующего кафедрой биотехнологии Университета РОСБИОТЕХ Екатерина Вольнова.

По словам эксперта, главная задача средства для губ — создавать защитный барьер и восстанавливать повреждённую кожу. Однако такие популярные «освежающие» компоненты, как ментол и камфора, при частом использовании способны усилить сухость. Даже натуральные отдушки могут вызывать раздражение у обладателей чувствительной кожи.

«Не существует однозначно «плохих» или «хороших» ингредиентов по признаку происхождения. Эффективность и безопасность бальзама определяются цельностью формулы, качеством сырья и соответствием вашей индивидуальной потребности», — пояснила Вольнова.

Она добавила, что для повседневной защиты подойдут средства с восками (пчелиным, карнаубским) или вазелином в сочетании со смягчающими маслами (жожоба, миндальным, касторовым). Для восстановления уже потрескавшихся губ необходимы активные компоненты: пантенол и аллантоин для заживления, церамиды для восстановления липидного барьера, ниацинамид для укрепления защиты.

В любое время года важна защита от ультрафиолета, поэтому для активного отдыха зимой стоит выбирать бальзам с SPF 15-30.

