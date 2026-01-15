Психолог объяснила, как избавиться от негативных установок

Важно не закрывать глаза на проблему. Психолог Анна Пакки рассказала, как разрушить негативные паттерны и ощутить себя счастливым человеком. Она посоветовала обратиться к эксперту, который поможет разобраться с первопричиной проблемы и даст действенные варианты решения.

«Профессиональная работа со специалистом через расстановки, регрессию и выявление подсознательных программ позволяет определить и изменить существующие сценарии», — сказала эксперт.

При этом не стоит забывать про самопомощь. Её можно оказывать себе при различных проявлениях негативных установок. Пакки посоветовала наблюдать за своим поведением и эмоциями словно со стороны, а также сопоставлять их с жизненными сценариями ближайшего окружения. Важно делить прошлое и настоящее, а также выявлять бессознательные решения.

