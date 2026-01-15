Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Исследование: мозг работает на автопилоте две трети дня

Исследование: мозг работает на автопилоте две трети дня
Мозг работает на автопилоте две трети дня
Комментарии

Большинство повседневных действий — от чистки зубов до пути на работу — управляется не сознательным выбором, а автоматическими привычками. К такому выводу пришли учёные из Университетов Суррея, Южной Каролины и Центрального Квинслендского университета.

Исследование показало, что примерно 65% ежедневных действий запускаются «на автопилоте». Учёные отслеживали 105 участников в Великобритании и Австралии, отправляя им случайные опросы в течение дня. Выяснилось, что люди часто действуют «на автопилоте», подсознательно реагируя на знакомые ситуации.

Интересно, что физические упражнения оказались исключением: хотя они часто планировались, их выполнение реже переходило на автоматический режим по сравнению с другими видами повседневной рутины. Это означает, что для поддержания активности может требоваться больше сознательных усилий.

«Если мы сформируем полезную привычку, наш внутренний «автопилот» поможет её поддерживать», — отметила соавтор исследования, доктор Грейс Винсент.

Научная статья опубликована в журнале Psychology & Health.

Читайте также:
Активность и система мышления: какими видами спорта занимаются российские предприниматели
Активность и система мышления: какими видами спорта занимаются российские предприниматели

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android