Исследование: мозг работает на автопилоте две трети дня

Большинство повседневных действий — от чистки зубов до пути на работу — управляется не сознательным выбором, а автоматическими привычками. К такому выводу пришли учёные из Университетов Суррея, Южной Каролины и Центрального Квинслендского университета.

Исследование показало, что примерно 65% ежедневных действий запускаются «на автопилоте». Учёные отслеживали 105 участников в Великобритании и Австралии, отправляя им случайные опросы в течение дня. Выяснилось, что люди часто действуют «на автопилоте», подсознательно реагируя на знакомые ситуации.

Интересно, что физические упражнения оказались исключением: хотя они часто планировались, их выполнение реже переходило на автоматический режим по сравнению с другими видами повседневной рутины. Это означает, что для поддержания активности может требоваться больше сознательных усилий.

«Если мы сформируем полезную привычку, наш внутренний «автопилот» поможет её поддерживать», — отметила соавтор исследования, доктор Грейс Винсент.

Научная статья опубликована в журнале Psychology & Health.

