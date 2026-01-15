Лыжный марафон «Экопарк-Алмаз-Ски» пройдёт в Рязани 24 января

Участвовать могут как профессионалы, так и любители. 24 января в Рязани пройдёт лыжный марафон «Экопарк-Алмаз-Ски», вошедший в серию марафонов Russialoppet с 2023 года. Место проведения: территория биатлонного комплекса «Алмаз».

Спортсменов ждут две дистанции на выбор: полный марафон (50 км) и полумарафон (25 км). Стиль — свободный. К участию в гонках на дистанцию 50 км допускаются участники 2007 г. р. и старше (лимит 600 участников), имеющие соответствующую спортивную подготовку.

Расписание

7:30-10:45 — выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам 25 км и 50 км;

11:00 — общий старт на дистанцию 50 км;

11:10 — общий старт на дистанцию 25 км;

15:00 — награждение победителей и призёров.

