Учёные определили новую эмоцию — «кама мута»

Учёные впервые подробно описали эмоцию, знакомую каждому человеку, но до сих пор не имевшую точного научного названия — «кама мута». Это внезапное, глубокое чувство, возникающее в моменты усиления социальных связей: при воссоединении с близкими, во время трогательных сцен в кино, на свадьбе или даже при просмотре видео с котиками.

Термин «кама мута» заимствован из санскрита и означает «тронутый любовью» или «движимый связью». Как объясняют исследователи, эта эмоция возникает, когда мы становимся свидетелями или участниками ситуаций, где внезапно усиливается чувство общности, принадлежности или любви.

«Кама мута — это эмоция, которая мотивирует нас укреплять социальные связи, искать близость и чувствовать себя частью чего-то большего», — говорит профессор Томас Шуберт из Университета Осло.

Эмоция проявляется не только на психологическом, но и на физическом уровне: мурашки по коже, тепло в груди, слёзы или ком в горле — всё это признаки сильной кама муты.

Учёные считают, что эта эмоция играла ключевую роль в эволюции человека, помогая нашим предкам выживать благодаря укреплению социальных связей. Сегодня кама мута продолжает влиять на наше благополучие: исследования показывают, что люди, часто испытывающие это чувство, ощущают больше близости с другими, становятся щедрее и находят больше смысла в жизни.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.