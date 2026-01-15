Скидки
Фестиваль «РОЗАФЕСТ х СБП» пройдёт на курорте «Роза Хутор» с 24 января по 1 февраля

Организаторы подготовили насыщенную программу. С 24 января по 1 февраля на горном курорте «Роза Хутор» пройдёт 11-й ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль «РОЗАФЕСТ x СБП».

Гостей фестиваля ждёт катание в самый снежный период зимы, контесты для райдеров всех уровней, масштабная Большая Игра с призами, апре-ски, вечеринки, концерты и шоукейсы с видом на горы и многое другое. Занятие по душе найдёт для себя абсолютно каждый.

В программе есть много спортивных активностей. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от чемпионов России на специально подготовленной 340-метровой трассе на склоне «Шале» с профессиональным таймером, тренировочные спуски и заезды на время. Также в период фестиваля «РОЗАФЕСТ» состоится официальный чемпионат Краснодарского края по параллельному слалому.

