Забег «Первая дорожка» пройдёт в Туле 24 и 25 января
Организаторы подготовили два варианта стартов. Забег-эстафета «Первая дорожка» состоится в Туле 24 и 25 января. Место проведения — территория спортивного комплекса «Тулица».
В этом году в рамках соревнований впервые пройдут две эстафеты на дорожке. Участников ждут: смешанная эстафета 4×200 м, а также смешанная эстафета 200-400-600-800 м.
Основные правила стартов:
- в команде четыре человека, каждый бежит свой этап;
- передача эстафеты осуществляется эстафетной палочкой;
- в команде должен быть хотя бы один участник другого пола.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Читайте также:
Комментарии