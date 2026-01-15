Забег «Первая дорожка» пройдёт в Туле 24 и 25 января

Организаторы подготовили два варианта стартов. Забег-эстафета «Первая дорожка» состоится в Туле 24 и 25 января. Место проведения — территория спортивного комплекса «Тулица».

В этом году в рамках соревнований впервые пройдут две эстафеты на дорожке. Участников ждут: смешанная эстафета 4×200 м, а также смешанная эстафета 200-400-600-800 м.

Основные правила стартов:

в команде четыре человека, каждый бежит свой этап;

передача эстафеты осуществляется эстафетной палочкой;

в команде должен быть хотя бы один участник другого пола.

