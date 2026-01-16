Скидки
Учёные назвали диету, которая увеличивает шансы дожить до 100 лет

Эксперты из Китая сравнили рацион мясоедов, а также вегетарианцев и веганов. Оказалось, что включение мяса в рацион может существенно увеличить шансы человека дожить до 100 лет. Исследование опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте приняли участие 5 тысяч человек в возрасте от 80 лет. Наблюдения велись с 1998 года, и до столетнего юбилея дожили 1495 участников. Анализ данных показал, что у веганов шансы стать долгожителями были на 29% ниже, чем у мясоедов, а у вегетарианцев, употребляющих молоко и яйца, — на 14% ниже.

При этом авторы работы подчёркивают, что ключевую роль играет не само по себе наличие мяса в меню, а сбалансированность питания. Наиболее важным фактором оказалось ежедневное употребление овощей — оно повышало вероятность дожить до 100 лет более чем на 84%.

«Для людей старше 80 лет, особенно с недостаточным весом, сбалансированная диета, включающая и растительные, и животные продукты, может быть оптимальным выбором для долголетия», — отмечает ведущий автор исследования доктор Сян Гао из Фуданьского университета.

Интересно, что у участников с нормальным или избыточным весом тип питания не оказывал статистически значимого влияния на продолжительность жизни. Однако у людей с недостаточной массой тела ежедневное потребление мяса повышало шансы стать долгожителем на 44%.

Учёные напоминают, что вегетарианство, хотя и полезно для сердечно-сосудистой системы, может быть связано с риском дефицита питательных веществ в пожилом возрасте, что особенно критично для людей старше 80 лет.

