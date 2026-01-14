Артём Карпукас поделился впечатлениями от путешествия в ЮАР и Японию

Зимние каникулы полузащитник ФК «Локомотив» провёл активно. Он посетил ЮАР, Японию, Китай и Филиппины.

«Очень много хороших эмоций. Получил колоссальное удовольствие. Конечно, были моменты, где не всё так получалось, но в путешествии по-другому не может быть, если выбираешь не пляжный отдых», — поделился футболист.

Карпукас отметил, что самые яркие впечатления у него остались от посещения Кейптауна (ЮАР). Местные пейзажи, пингвины, зебры, жирафы и другие животные — лишь малая часть того, что успел увидеть Артём.

А вот Япония оставила у спортсмена смешанные чувства. Огромные очереди в Токио перечеркнули все ожидания, так и не дав сполна насладиться достопримечательностями. Спасла ситуацию только местная кухня — о дегустации мяса в ресторане Токио Карпукас вспоминает с теплотой.

Кроме того, Артём поделился планами относительно следующего путешествия. Полузащитник «Локомотива» собирается в Америку, Австралию или Исландию уже летом.

