Как поза во сне влияет на здоровье: врач назвала лучшие и худшие варианты

Как поза во сне влияет на здоровье: врач назвала лучшие и худшие варианты
Врач назвала лучшие и худшие позы для сна
Поза, в которой мы спим, может влиять на качество отдыха и здоровье в целом. Доктор Дебора Ли рассказала, какие положения во сне считаются самыми полезными, а каких лучше избегать, чтобы сохранить здоровье позвоночника, дыхательных путей и суставов.

По словам эксперта, для большинства людей оптимальным является сон на боку. Эта поза помогает поддерживать дыхательные пути открытыми, снижает риск храпа и апноэ, а также уменьшает нагрузку на спину, особенно если подложить подушку между коленями. Беременным женщинам и людям с изжогой рекомендуется спать на левом боку.

«Положение эмбриона — лёжа на боку, свернувшись калачиком, — имеет ряд преимуществ для здоровья, особенно для людей с апноэ во сне или болями в спине», — отметила доктор Ли.

Сон на спине также имеет свои плюсы: он способствует правильному выравниванию позвоночника и может уменьшить образование морщин на лице. Однако это не лучшая поза для тех, кто страдает храпом или апноэ, так как в этом положении дыхательные пути могут перекрываться.

Между тем худшей позой для сна доктор Ли назвала сон на животе. Он создаёт чрезмерную нагрузку на позвоночник, шею и колени, способствует обострению болей в спине и не рекомендуется людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

